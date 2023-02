Martedì 14 Febbraio 2023, 07:37



Applausi, baci e abbracci quando Sara Battisti entra al comitato elettorale di via Aldo Moro, a Frosinone. Sono le 22 circa e quando lo spoglio è ancora in corso, con oltre 17.000 preferenze ottenute, può festeggiare la riconferma alla Pisana, anche se D'Amato è stato sconfitto.

«Grazie a tutti!» grida alzando le braccia al cielo. Ha al suo fianco Francesco De Angelis, il leader indiscusso in provincia «il miglior allenatore possibile - dice - abbiamo fatto una lista forte, non dovevamo semplicemente eleggere un consigliere ma far affermare il Pd che infatti nel Lazio al momento è l'unico ad aver guadagnato consensi, è stata un'affermazione della squadra e del gruppo dirigente, sono contenta di questo risultato anche se dispiace che a livello regionale non siamo riusciti a far passare quanto di buono è stato fatto in questi anni». Ma è la democrazia «e va accettata, ci tocca l'opposizione e la faremo». Si parla molto del partito, anche, prossimo al congresso: «si dovrà riflettere sul motivo per il quale si guadagna su questo territorio e nel resto del Lazio no, sull'impegno che si mette, qualcuno dovrà porsi delle domande». Lo sottolinea anche fa Francesco De Angelis che quando arriva il presidente della Provincia, Luca Di Stefano, afferma «ecco, abbiamo la doppietta». Che aggiunge: «Grande affermazione di Sara. Avevamo una capolista forte e credibile per quello che ha fatto negli ultimi cinque anni e che oggi ha portato a casa una bellissima vittoria. Molto bene il risultato del Pd in provincia di Frosinone, al momento al 23% circa, ovvero il migliore in tutta la regione e quasi dieci punti in più rispetto alle elezioni politiche di soli cinque mesi fa» .Poi: «Pur perdendo in Regione abbiamo ottenuto un risultato importante qui, il lavoro del gruppo dirigente del partito, dei nostri amministratori, dei militanti, alla fine ha pagato ma io non avevo dubbi. Prima con Luca, adesso con Sara, abbiamo dato un segnale importante».

Gli chiedono se fa un pensiero alla segreteria regionale del Pd, ora che il congresso è alle porte: «Mai dire mai - dice - di certo faremo pesare il nostro modo di essere, i risultati ottenuti, non staremo a guardare». Nell'appartamento al secondo piano continuano a scorrere i risultati delle preferenze, la Battisti "allunga" su Antonio Pompeo ogni volta che si aggiornano i dati. La festa prosegue, da oggi inizia la "conta" per il congresso.