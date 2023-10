La mamma fora e lui scende per cambiare la gomma, ragazzo di 17 anni travolto da un tir: è grave

Grave incidente questo pomeriggio, venerdì 20 ottobre, poco dopo le 17 sulla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora in territorio di Ferentino. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Anagni e dei vigili urbani di Ferentino un ragazzo di 17 anni della zona è stato investito da un Tir. Secondo una prima ricostruzione dei militari il 17enne viaggiava in auto con la mamma in direzione Sora quando, verso il km 2+600, la loro Fiat Punto ha avuto una foratura. La mamma del giovane al volante ha provato a percorrere ugualmente qualche metro per cercare di arrivare ad una piazzola di sosta ma non c'è riuscita ed ha accostato il più possibile sulla carreggiata. Il ragazzo sarebbe sceso dall' auto per cambiare la gomma forata ma proprio in quel momento sopraggiungeva un Tir con carico che viaggiava nella stessa direzione. Il camionista non si è accorto della presenza del giovane e l'ha investito. Si è fermato comunque qualche metro più avanti per prestare soccorso. La mamma del giovane impaurita per quanto accaduto ha subito lanciato l'allarme. Il personale dell'ambulanza dell'Ares 118 ha curato l giovane ma viste le sue condizioni gravi ha subito allertato l'eliambulanza. I carabinieri hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato dal grave incidente. L'eliambulanza è atterrata sulla carreggiata trasferendo il giovane in un più attrezzato ospedale della Capitale, il San Camillo. Il ragazzo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.