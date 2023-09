Ferentino, cade dal balcone mentre ripara una tenda: 70enne trasportato a Roma in condizioni gravissime

Stava riparando la tenda quando ha perso l'equilibrio ed è caduto dal balcone, al secondo piano, della propria abitazione. La moglie, che si trovava in casa, non si è accorta di nulla. A lanciare l'allarme è stata una vicina che, circa dieci minuti dopo l'incidente, ha visto il corpo dell'uomo riverso a terra. L'incidente è successo questa mattina, poco prima l'ora di pranzo, a Ferentino, nella zona di via Madonna degli Angeli, dove è atterrata una eliambulanza che ha trasportato l'uomo in un ospedale a Roma.