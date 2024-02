Giovedì 8 Febbraio 2024, 09:54

Prosegue il sit in di protesta di allevatori e agricoltori in provincia di Frosinone con il presidio fisso a ridotto del casello autostradale di Ferentino. Ieri sera, mercoledì 7 febbraio, in visita l'europarlamentare della Lega, Maria Veronica Rossi, che ha ascoltato i presenti e portato la sua solidarietà e l'impegno a dare il massimo sostegno possibile per una "agricoltura libera".