Cassino: marito, moglie e bimbo di 6 mesi morti in un incidente sull'A1. Autista condannato a tre anni

Famiglia sterminata in un incidente avvenuto sull'A1 tra i caselli di Cassino e Pontecorvo, in territorio di Roccasecca: autista condannato a 3 anni di reclusione. Nello scontro, avvenuto nell’estate del 2018 morirono Stanislao Acri la moglie Daria Olivo, entrambi 35enni e avvocati, e il loro piccolo bambino di soli sei mesi Pier Emilio. Ieri il Gup, dottoressa Alessandra Casinelli, al termine processo con rito abbreviato ha emesso la sentenza di condanna per omicidio stradale plurimo.

La sentenza

Alla sentenza di primo grado si è arrivati dopo due richieste di archiviazione concluse con l'imputazione coatta dell'autista che tamponò l'auto, una Fiat Punto, sulla quale viaggiava la famiglia calabrese.

La tragedia risale al 15 luglio 2018. La famiglia calabrese era di ritorno da Roma, dove aveva trascorso qualche giorno per far visitare il bambino al "Bambin Gesù" e stavano ritornando a casa, a Rossano, comune in provincia di Cosenza.

Tra i familiari costituti parte civile, tramite gli Antonio Cozza, Nicotemo Gentile e Paolo Carrozzino, c'è la sorella di Stanislao Acri, Francesca e la madre (scomparsa da pochi mesi) e il fratello di Daria Oliva. Al termine del processo Francesca Acri ha dichiarato: "E' stata accertata la verità di quanto realmente accaduto, dopo quattro anni di vicissitudini processuali, finalmente possiamo dire che giustizia è stata fatta".