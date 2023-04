Domenica 16 Aprile 2023, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 10:51



Saranno in quattro a contendersi ad Anagni la poltrona di sindaco. La sorpresa più importante delle ultime ore è stata quella relativa alla coalizione civica Anagni Futura. Inizialmente infatti sembrava che dovesse esserci come candidato Franco Fiorito, sindaco di Anagni dal 2001 al 2005, dimessosi dopo essere entrato in Regione iniziando una carriera stroncata dalle note vicende giudiziarie che lo hanno escluso dalla scena politica per diversi anni.

Negli ultimi mesi, dopo aver pagato il suo debito ed essere stato reinserito nelle liste elettorali, sembrava che Fiorito potesse guidare la coalizione, per un clamoroso rientro in politica. Alla fine però non se ne è fatto nulla; Fiorito ha fatto un passo indietro, ed il candidato a sindaco della coalizione sarà l'attuale consigliere di maggioranza della giunta Natalia, anche se da tempo in rotta con il gruppo, Danilo Tuffi.

Anagni Futura si scontrerà anzitutto con Anagni in movimento, la coalizione che esprime come candidato l'attuale sindaco, Daniele Natalia, che si ricandida. È la coalizione che raccoglie il centrodestra istituzionale della città dei papi. Sono sette le liste che supporteranno la candidatura dell'attuale primo cittadino, di cui tre politiche (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega), oltre ad altre quattro civiche. Completamente civica è invece SiAmo Anagni, coalizione che esprime come candidato a sindaco l'attuale consigliere comunale e provinciale Alessandro Cardinali. All'interno della sua coalizione ci sono sei liste, tutte civiche, ma con diversi nomi noti alla scena politica locale, come Sandra Tagliaboschi, che siede attualmente in consiglio comunale per il Pd. O come Nello di Giulio, già consigliere nella lista Anagni cambia Anagni, e candidato con Fernando Fioramonti nella lista Cittatrepuntozero. L'ultima coalizione è invece LiberAnagni l'altra politica, ma più spostata a sinistra, della competizione elettorale. A supportare infatti il candidato sindaco, l'avvocato Luca Santovincenzo, ci sono cinque liste, il Pd e il MoVimento 5 Stelle; mentre invece le altre tre sono civiche.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco Natalia, nel presentare la propria candidatura, ha sottolineato la necessità della «continuità amministrativa, un valore assoluto che vogliamo garantire». Per Santovincenzo invece, LiberAnagni mostra «segnali immediati di rinnovamento, tra cui la maggioranza di candidati donne e una presenza importante di giovani preparati, tutte persone note, serie e stimate». Per evitare di consegnare la città «all'attuale amministrazione Natalia ed ai suoi cloni, Cardinali e Tuffi». Anche per Cardinali si tratta di «mettere da parte un'amministrazione che si è ricordata di Anagni solo negli ultimi mesi». Il candidato di SiAmo Anagni ha detto che «parleremo di politica e progetti; Anagni ha bisogno di normalità e senso civico». Danilo Tuffi ha invece promesso di «guidare la cosa pubblica in maniera sana e trasparente» per «valorizzare tutte le potenzialità del territorio», in un clima caratterizzato da «collaborazione e senso del dovere».