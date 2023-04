Domenica 16 Aprile 2023, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 10:52



In Ciociaria è la quarta tornata elettorale nel giro di un anno: prima le amministrative della scorsa primavera in ventiquattro centri, tra cui il capoluogo, poi le Politiche di settembre e le Regionali di febbraio. Nel mezzo la contesa per la presidenza della Provincia.

Tra un mese si replica, con i cittadini (circa centomila) che saranno chiamati alle urne il 14 e 15 maggio per eleggere i sindaci di quattordici Comuni. Dodici sono sotto la soglia dei quindicimila abitanti e il verdetto sarà emesso al primo e unico turno. Sul piano politico l'attenzione è concentrata su Ferentino, Anagni e Fiuggi: le prime due sono le uniche città in cui è previsto l'eventuale ballottaggio quindici giorni dopo e dove il ruolo dei partiti avrà un peso sull'esito finale. Lo stesso vale anche per la città termale dove, pur comparendo soltanto liste civiche, le forze politiche sono comunque posizionate. Da oggi, dunque, scatterà la campagna elettorale con comizi e appelli al voto per cercare di guadagnare la fiducia dei cittadini. Il tutto in attesa di quanto sentenzieranno le urne.

ESERCITO DI CANDIDATI

Anche questa volta in campo c'è un esercito di candidati: sono 44 quelli che puntano a conquistare la fascia tricolore, chi per la prima volta, chi per centrare la rielezione e chi per il tris di mandati. Tra questi soltanto sei sono donne: Angelica Schietroma a Ferentino, Aurora Aprile ad Atina, Stefania Venditti a Boville Ernica, Antonietta Damizia a Serrone, Ornella e Rossana Carnevale a Pico. Sono otto, invece, i primi cittadini uscenti che inseguono il bis: Daniele Natalia ad Anagni, Alioska Baccarini a Fiuggi, Antonio Como ad Amaseno, Adolfo Valente ad Atina, Enzo Perciballi a Boville Ernica, Benedetto Murro a Pignataro Interamna, Giancarlo Proietto a Serrone e Luigi Rossi a Villa Latina. Ornella Carnevale, invece, tenta la terza elezione, l'ultima consecutiva possibile.

Due ex sindaci, a chiusura di legislatura, escono di scena e non figurano neanche nelle liste schierate: si tratta di Renato Rea (Arpino) e di Gianni Taurisano (Filettino). Altri tre, invece, saranno ancora della partita: Antonio Pompeo, Libero Mazzaroppi e Antonio Iannarelli sono tra i candidati a consigliere comunale rispettivamente a Ferentino, Aquino e Villa Santa Lucia, ciascuno nel centro che ha guidato negli ultimi lustri. C'è anche chi riprova a tornare alla guida del Municipio a distanza di dieci anni dall'ultima volta: è Piergianni Fiorletta a Ferentino. Sono i 166 gli scranni da assegnare nelle aule consiliari e in totale nei ventiquattro comuni gli aspiranti sono oltre 900.

Tra le curiosità della prossima competizione elettorale c'è anche quella che arriva da Filettino, paese di circa 500 residenti: sono una settantina in lizza per un posto nell'assise. Questo perché sono state presentate in tutto sette liste, di cui cinque cosiddette civetta, cioè formate da appartenenti alle forze dell'ordine che non sembrerebbero avere un legame diretto con il luogo.

LE SFIDE

Per quanto riguarda le sfide più attese, i fari sono puntati su Ferentino e Anagni dove la contesa giocoforza coinvolge i partiti, che si peseranno nell'ennesimo test di stagione. E dove il responso delle urne potrà delineare i futuri assetti anche in chiave provinciale.

Nella città gigliata mancano formazioni con simboli del centrodestra (già lo aveva annunciato il deputato Ruspandini di FdI, NdR), mentre il centrosinistra si è spaccato e sono in gioco con le rispettive bandiere il Pd, il Terzo polo e il Psi. Nella città dei papi, invece, il centrodestra si presenta compatto con il segno distintivo dei gruppi di coalizione. Sul fronte progressista ci sono il Pd e il movimento Possibile. Ai nastri di partenza c'è anche il M5S. A Fiuggi, invece, è stata allestita anche la lista del Pci.

C'è attesa, inoltre, per il risultato di due consiglieri provinciali che concorrono per la carica di sindaco: Gianluca Quadrini, che ad Arpino avrà come avversario anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi, e Alessandro Cardinali ad Anagni.