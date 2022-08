Salvini a Frosinone: «Priorità a lavoro e taglio delle tasse, andiamo a vincere»

«Le priorità sono il lavoro e il taglio delle tasse». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, al mercato di Frosinone a sostegno del candidato alla Camera ed ex sindaco Nicola Ottaviani, presente anche l'attuale primo cittadino Riccardo Mastrangeli. «In Ciociaria - ha detto Salvini - abbiamo ottenuto grandi risultati grazie agli amministratori che c'erano e che ci sono e sono convinto che il 25 settembre avremo una marea di consensi. Per il lavoro azzereremo la legge Fornero con quota 41 e taglieremo le tasse al 15%, estendendola anche a pensionati, dipendenti e famiglie». Sottolineata anche la necessità di togliere l'Iva sui beni di prima necessità «se uno vuole caviale e champagne e se le può permettere bene, ma chi deve comprare pane, frutta e verdura va agevolato»

Alla domanda sugli sbarchi ha risposto «signora, ci vado a processo....». Rispetto all'energia «vanno sbloccati gli impianti fermi, è necessario investire sul nucleare, attendiamo che l'Europa si svegli e imponga un tetto agli aumenti di gas e luce». Sui candidati critiche a quelli del centro sinistra che «andavano in tv a darci lezione e non ne azzeccavano una,mentre noi candidiamo donne e uomini normali che in parlamento sapranno cosa fare».

Salvini andrà a seguire all'abbazia di Montecassino, dove alle 12.15 incontrerà la stampa «dopo l'omaggio all'abbazia e a San Benedetto, patrono d'Europa».