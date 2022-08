Centro-destra, ufficiali le candidature di Ottaviani e Ruspandini alla Camera

Adesso è ufficiale, il centro-destra candida Nicola Ottaviani, ex sindaco di Frosinone in quota Lega, alla Camera nel collegio uninominale di Terracina che comprende anche parte del territorio ciociario e il senatore uscente Massimo Ruspandini, di Fratelli d'Italia, sempre alla Camera nel collegio di Frosinone.

Giorgia Meloni sarà capolista di FdI nel collegio di Roma Lazio 1 per la Camera. Per Fratelli d'Italia, gli altri capilista nei plurinominali del Lazio per la Camera sono: Francesco Lollobrigida, Fabio Rampelli e Massimo Milani. Mentre per il Senato capilista al proporzionale sono Daniela Santanchè e Andrea Augello. Tra gli uninominali per il senato, nel collegio uninominale Roma centro, FdI candida la consigliera capitolina Lavinia Mennuni. La coalizione di centrodestra candiderà quindi nei collegi per il Senato: Durigon, Silvestroni (Guidonia), Fazzone (Latina), Bongiorno (Roma est), Mieli. Per la Camera : Rotelli (Viterbo), Trancassini (Rieti), Colosimo (Latina), e i già citati Ottaviani e Ruspandini, quini Maria Spena, Matone, Rampelli, Battilocchio, Ciocchetti, Freni, Bellucci, Tajani (Velletri), Palombi (Guidonia). Lo hanno reso noto i depositanti Fdi, alla Corte di Appello di Roma.