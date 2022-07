Frosinone, partiti a congresso: eletti due segretari di area nella Lega, passaggio di testimone nel Psi

Partiti a congresso in Ciociaria. Socialisti e Lega hanno rinnovato ruoli e direttivi alla vigilia di una stagione politica che si preannuncia intensa, soprattutto per le prossime candidature. Per gruppi e schieramenti, dopo le Comunali del capoluogo vinte dal centrodestra, sarà un altro periodo di confronto per cercare di trovare la sintesi, in particolare su nomi e caselle da riempire. Alle porte, infatti, oltre all’elezione del presidente della Provincia (il mandato di Pompeo scade il 31 ottobre), ci sono le Regionali 2023. Anche in virtù di questi appuntamenti le forze politiche si riorganizzano.

I militanti del partito di Salvini si sono ritrovati ad Alatri per designare i componenti dei due direttivi che coesistono in provincia, quello dell’area nord e quello dell’area sud. Per il primo è stato eletto segretario Roberto Addesse (vicesindaco di Alatri), per il secondo Alessio Ranaldi (di Cassino). L’assemblea ha indicato anche i rispettivi consiglieri. È stato rinnovato anche il comitato dirigente di Frosinone città, mentre l’ex primo cittadino Nicola Ottaviani è stato confermato coordinatore provinciale.

«Queste elezioni hanno dimostrato ancora una volta la compattezza del partito e la voglia di fare da parte di uomini e donne capaci e di grandi valori» ha spiegato il presidente del gruppo provinciale della Lega, Gianluca Quadrini.

Massimo Calicchia, invece, consigliere comunale del capoluogo, è stato eletto segretario provinciale del Partito socialista. Definito anche l’intero organigramma: il segretario uscente, Francesca Ciotoli, è la nuova presidente, mentre Sebastiano Funari e Carlo Cerrito sono stati confermati vicesegretari. Danilo Iafrate è stato nominato presidente onorario. A Domenico Merfi è stata riaffidata la presidenza del collegio di garanzia, composto anche da Vittorio Lisi e Gianni Tozzi.

L’assemblea ha votato anche i membri della direzione provinciale e del Consiglio nazionale della Federazione di Frosinone nonché i 13 delegati al congresso nazionale e i 26 che siederanno nel consesso regionale.

«Sono orgoglioso di questa Federazione provinciale, che si conferma la prima nel Lazio e una delle più forti d’Italia, esprimendo grande qualità politica, con importanti prospettive di ulteriore crescita, anche per la considerevole adesione di giovani molto promettenti» ha spiegato il coordinatore regionale del Psi, Gian Franco Schietroma.