Lunedì 12 Febbraio 2024, 09:37

nel rione Giardino prenderà il via la festa della Radeca, la tradizione carnevalesca del capoluogo che ha origine antichissime (le prime manifestazioni si ebbero dal lontano 1799). Ogni anno migliaia di persone arrivano nel centro storico per ballare e cantare il ritornello "Essegli Esseglie" con la radeca (foglia di agave) simbolo di fertilità che viene issata a ritmo nei circoli dei radecari insieme ai "pantanari" (cime di cavolfiore). I radecari saranno preceduti dal corteo dei notabili e soldati francesi con l'immancabile carro del generale Championnet. Un corteo che poi si snoderà per le vie del centro storico per giungere in piazza VI Dicembre dove si terrà il processo al generale con la sentenza della condanna a morte. Da quel momento i radecari, insieme alle altre figure storiche del carnevale di Frosinone torneranno nel rione Giardino dove nel tardo pomeriggio, davanti alla chiesa di Sant'Elisabetta, è previsto il cosiddetto "Carnevale morto". In questa occasione verrà letto il testamento (che sarà anche motivo di qualche stilettata e riflessione sulla vita amministrativa di Frosinone) e bruciato il fantoccio del generale Championnet. Il tutto condito dai fini fini e dolci di carnevale che saranno distribuiti gratuitamente dagli organizzatori. La festa sarà animata anche dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici molti dei quali provenienti dai paesi limitrofi al capoluogo. Saranno una decina le famiglie dei carristi animati dall'allegria e dalla musica a tutto volume che faranno divertire e ballare i presenti. Domani, martedì 13 febbraio, a partire dalle 14.30prenderà il via la festa della Radeca, la tradizione carnevalesca del capoluogo che ha origine antichissime (le prime manifestazioni si ebbero dal lontano 1799). Ogni anno migliaia di persone arrivano nel centro storico per ballare e cantare il ritornello "Essegli Esseglie" con la radeca (foglia di agave) simbolo di fertilità che viene issata a ritmo nei circoli dei radecari insieme ai "pantanari" (cime di cavolfiore). I radecari saranno preceduti dal corteo dei notabili e soldati francesi con l'immancabile carro del generale Championnet. Un corteo che poi si snoderà per le vie del centro storico per giungere in piazza VI Dicembre dove si terrà il processo al generale con la sentenza della condanna a morte. Da quel momento i radecari, insieme alle altre figure storiche del carnevale di Frosinone torneranno nel rione Giardino dove nel tardo pomeriggio, davanti alla chiesa di Sant'Elisabetta, è previsto il cosiddetto "Carnevale morto". In questa occasione verrà letto il testamento (che sarà anche motivo di qualche stilettata e riflessione sulla vita amministrativa di Frosinone) e bruciato il fantoccio del generale Championnet. Il tutto condito dai fini fini e dolci di carnevale che saranno distribuiti gratuitamente dagli organizzatori. La festa sarà animata anche dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici molti dei quali provenienti dai paesi limitrofi al capoluogo. Saranno una decina le famiglie dei carristi animati dall'allegria e dalla musica a tutto volume che faranno divertire e ballare i presenti.

SCUOLE CHIUSE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto questa sera alle 18, presso la sala del consiglio del palazzo Munari del comune di Frosinone in via Del Plebiscito, ci sarà la lettura dei giornali satirici in lingua dialettale quali Uiente Aculone e La Uespa. Nell'occasione lo storico e scrittore Gianmarco Spaziani presenterà un volume con le migliori vignette satiriche di Kagliostro, alias Giuseppe Giancarli, il disegnatore che da sempre anima le pagine del giornale Uiente Aculone.Domani, in occasione del carnevale, uscita anticipata delle scuole e ristoranti del centro presi di assalto e pronti a cucinare i tradizionali fini fini. Sotto il profilo della mobilità prima della chiusura delle strade sarà possibile utilizzare il parcheggio multipiano di viale Mazzini, fruire dei parcheggi situati sotto l'amministrazione provinciale o ancora in viale San Gerardo sotto piazza Risorgimento. Peccato che l'ascensore inclinato sia ancora chiuso perché in occasioni come questa sarebbe tornato molto utile.Gianpaolo Russo© RIPRODUZIONE RISERVATA