Tutto nasce da Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd. Era marzo del 2013 quando la star internazionale arrivò al cimitero del Commonwealth di Cassino. Motivo della sua visita: realizzare un video tra le tombe dei militari morti sul campo di Battaglia durante la seconda guerra mondiale. In particolare Roger Waters si soffermò a lungo dinanzi ad una tomba. Sulla lapide che riportava i nomi di tutti i dispersi era inciso anche il nome del sottotenente Eric Fletcher Waters, deceduto nel 1944 in Italia. Eric era il papà di Roger, ex bassista dei Pink Floyd e mito della musica. Con quelle immagini girate davanti al Monumento, Roger pensava di aver terminato il suo viaggio alla ricerca delle spoglie del papà mai conosciuto. In realtà da quella storia scoprì che era morto sul fronte dello sbarco di Anzio, in particolare ad Aprilia, al fosso della Moletta.

Il sottotenente era morto quando la leggenda della musica aveva appena 5 mesi.

Il filmato, capitato per caso tra le mani di Pino Valente, presidente dell'associazione "Cassino Missing in Action 1944 Asd", ha ispirato l'evento dal titolo "Dalla battaglia di Cassino ai Pink Floyd: il suono della Guerra". L'appuntamento che si svolgerà oggi, con inizio alle 10, nell'aula magna Federico Rossi' del Campus Folcara dell'università di Cassino è organizzato dal corso di studi in Lingue del dipartimento di scienze umane, sociali e della salute, con il patrocinio di Scire delega alla diffusione della cultura e della conoscenza, il supporto del Centro universitario per l'orientamento e in collaborazione con le associazioni "Letterature dal fronte' e Cassino M.i.a 1944'. Ai lavori interverranno, tra i tanti, il rettore Marco Dell'Isola, la professoressa Ivana Bruno, l'assessore Danilo Grossi e il professor Saverio Tomaiuolo. I lavori saranno moderati dalla docente Rosella Tinaburri. Nell'ambito della giornata sarà presentato anche il libro Together we stand. Divided we fall', analisi critica del film The Wall' dei Pink Floyd, alla presenza dell'autore Nicola Randone. «Randone - sottolinea Valente - presenterà il libro in cui analizza The Wall dei Pink Floyd, in cui la leggenda Roger Waters tratta i temi dell'abbandono e dell'isolamento personale».