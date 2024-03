Pescara-Latina, Daspo per cinque tifosi pontini: lanciarono fumogeni in tribuna

Cinque Daspo per altrettanti tifosi del Latina in trasferta sono stati emessi dal questore di Pescara. L'incontro in questione è Pescara-Latina di Coppa Italia Lega Pro disputato il 28 novembre scorso allo stadio Adriatico. Al termine del primo tempo, «in concomitanza con l’accesso allo stadio dei tifosi pontini», spiegano dalla questura di Pescara, «dal settore ospiti, si registrava un fitto lancio di fumogeni, accesi e scagliati in direzione dell’adiacente tribuna “Adriatica” occupata dai supporter locali. Tale azione scatenava la contrarietà della tifoseria locale determinando una situazione di pericolo per i presenti e degli steward in servizio nella vicina Tribuna Adriatica».

Le indagini, e in particolare grazie al contributo del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di identificare 5 tifosi pontini come responsabili del lancio dei fumogeni, nei loro confronti, oltre al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, il Questore di Pescara ha adottato altrettanti provvedimenti interdittivi, i Daspo hanno durata di due anni per due dei supporter e di un anno per gli altri tre, a partire dal 19 marzo 2024.