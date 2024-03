Daspo per manifestanti violenti, il governo apre alla proposta dei sindacati di polizia. Ira degli studenti: «Si punta alla repressione»

Il Daspo anche per gli autori di atti violenti durante le manifestazioni, in analogia a quello applicato ai tifosi. È la proposta - a quanto si apprende - messa oggi sul tavolo a Palazzo Chigi dai sindacati di Polizia durante l'incontro con la premier Giorgia Meloni ed alcuni ministri. Dal Governo, secondo i rappresentanti delle organizzazioni, ci sarebbe stata disponibilità a valutare la misura.

Unione studenti: proposta daspo è vergognosa

«È vergognosa la proposta del governo di applicare un daspo nei confronti dei manifestanti violenti»: a dirlo all'ANSA Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli studenti.

Universitari: fuori luogo

«La proposta di daspo per chi manifesta è fuori luogo. Il diritto alla libertà di manifestazione è sacro e il governo Meloni deve smettere di tentare di incrinarlo. Ci sono già strumenti utili per punire chi compie reati in questo Paese, non serve criminalizzare le manifestazioni. Sindacati polizia e governo si impegnino piuttosto a introdurre misure utili a individuare gli abusi, come i codici identificativi che richiediamo da anni. Stanno provando a fermare il dissenso con la paura, noi continueremo a manifestare per un Paese diverso». A dirlo all'ANSA è Camilla Piredda, coordinatrice dell'Unione degli Universitari.