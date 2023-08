Martedì 8 Agosto 2023, 07:55

Furti durante la processione in onore della Madonna de Piternis: banda di malfattori riesce a svaligiare quattro case nel centro di Cervaro. Oltre 20 mila euro il bottino di una fortunata' domenica pomeriggio per i malviventi che approfittando della processione in paese hanno fatto man bassa. In una delle abitazioni visitate si è registrata anche la colluttazione con uno dei parenti dei proprietari di casa, che però ha avuto la peggio.

Nel piccolo centro alle porte di Cassino torna l'allarme furti ed i residenti sono esasperati: «Dal 2019 è iniziata una raffica di furti che sembra non avere più fine in tutto il paese. Non solo non si può più andare in vacanza, adesso diventa impossibile anche poter partecipare alle processioni, bisogna fare la guardia alle case in ogni momento, altrimenti ecco quello che succede. Abbiamo paura» si sfogano i residenti del posto.

I furti si sono verificati nel tardo pomeriggio di domenica durante la processione dalla Chiesa Santa Maria Maggiore, che si trova nella piazza principale del paese, fino al Santuario per portare la statua della Madonna de Piternis nella chiesa del centro dove resterà fino al giorno della festa, ovvero l'8 settembre, dopodichè la Madonna verrà scesa di nuovo giù con la processione solenne. Approfittando di questa celebrazione e del fatto che alcuni proprietari delle abitazioni erano certamente impegnati nella processione in quanto esponenti del comitato festa, ignoti hanno visitato tre abitazioni in via Piternis e un'altra casa al centro del paese.

LA REAZIONE

Una delle abitazioni prese di mira dai malviventi era completamente vuota in quanto i proprietari erano fuori in vacanza. Uno dei parenti dei proprietari, che vive a poca distanza, avendo sentito degli strani rumori, è andato a vedere cosa stesse succedendo: entrato nella casa del figlio si è ritrovato davanti un uomo incappucciato che si è dato alla fuga, nel frattempo altri malviventi stavano trafugando oro e gioielli dalla stanza delle nipotine: a quel punto è partita una colluttazione con i malfattori che si sono barricati nella camera per fare razzia impedendo all'anziano di entrare dentro. Con la forza sono riusciti a barricarsi in casa e poi a fuggire dalla finestra sul retro prima che l'uomo potesse avvisare le forze dell'ordine.

A quel punto i malfattori si sono dileguati e solo in serata, quando gli altri residenti del posto sono rientrati dalla processione, si sono resi conti che le case visitate erano state più di una: si contano quattro denunce e un bottino che supera i 20 mila euro. Tornano quindi ad accendersi i riflettori sull'allarme furti a Cervaro: il paese nei mesi scorsi è finito alla ribalta nazionale per i tanti colpi messi a segno nella parte bassa del paese, in località Foresta.

Per l'opposizione consiliare sono insufficienti le misure di sicurezza messe in campo dall'amministrazione comunale per arginare il fenomeno e il consigliere Otello Zambardi attacca: «L'amministrazione comunale è completamente assente, niente videosorveglianza né altri sistemi di sicurezza, un paese completamente allo sbando".

A far sentire la loro voce sono soprattutto i residenti: «A Cervaro ormai da anni si susseguono episodi del genere, non c'è più sicurezza per noi cittadini e non è piacevole vivere con l'incubo di non poter lasciare casa neanche per andare alla processione in piazza, bisogna mettere in campo interventi mirati al più presto».

Ma il comune di Cervaro non è l'unico preso di mira dai malfattori: venerdì sera, approfittando dei nubifragi che hanno messo in ginocchio tutto il cassinate, malviventi si sono intrufolati in delle abitazione a Pontecorvo in zona Campo San Vincenzo ed anche in questo caso hanno messo a segno alcuni colpi.