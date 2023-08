Lunedì 7 Agosto 2023, 07:48 - Ultimo aggiornamento: 07:59

Notte insonne e di paura per i cittadini di Ferentino residenti nelle zone di Vallone e Sterpare che tra sabato e ieri sono state prese di mira da una banda di ladri. Almeno tre i colpi messi a segno mentre altri sono falliti per l'arrivo dei proprietari. La particolarità dei furti - come già avvenuto pochi giorni fa nel Borgo di Porciano, a due passi dal lago di Canterno sempre in territorio di Ferentino - la banda ha agito pochi minuti dopo che le famiglie erano uscite per una festa. Due delle tre famiglie infatti sabato sera dovevano partecipare ad un anniversario di matrimonio. C'è parentela tra esse e le ville si trovano a poche decine di metri di distanza.

A Frosinone un uomo armato di cesoia entra nella chiesa dalla Sacra Famiglia, il sacerdote lo affronta con un bastone e la mette in fuga. Sull'accaduto, ora, indagano i carabinieri. Il tutto è successo sabato notte, quando il religioso ha sentito dei rumori, si è svegliato ed ha affrontato il ladro.

L'INDAGINE

I TENTATIVI

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti e secondo alcuni testimoni, nella prima villa presa di mira i malviventi hanno posizionando dietro le porte degli oggetti in ferro, così in caso di ritorno dei padroni di casa avrebbero avvertito il rumore e sarebbero fuggiti. Hanno fatto razzia di tutto ciò che di valore hanno trovato e anche di un fucile da caccia, regolarmente denunciato che il proprietario di casa teneva custodito in un armadio. Rubati denaro contante, soldi e gioielli per diverse migliaia di euro, compresi i regali per l'anniversario di nozze. Danni alla villa stimati in circa 4000 euro.Nella seconda casa, invece, i ladri sono entrati sfondando una finestra sul retro. Una volta entrati stesso modus operandi della prima villa con struttura a soqquadro e soldi ed oro portati via. Qualche migliaio di euro il bottino.Il terzo colpo invece a casa di un imprenditore a circa un km di distanza dalle altre due ville. Qui i ladri hanno scavalcato un cancello forzando poi il portone. Una volta entrati razzia di soldi, ora ed oggetti di valore. Bottino circa 5000 euro. Pochi minuti dopo i proprietari sono rientrati accorgendosi del furto.Hanno chiamato i carabinieri ed avvertito tutti i vicini della zona tramite messaggi sui gruppi whatsapp e sui vari social. Molti residenti che erano usciti sono subito rincasati.Almeno in un altro paio di occasioni i ladri non hanno fatto in tempo ad agire, messi in fuga dal rientro dei proprietari. Tra questi anche i familiari dell'eurodeputata Veronica Rossi. Si parla anche di colpi di fucile esplosi in aria a scopo intimidatorio, ma la notizia non ha trovato conferma. Intanto è caccia alla banda che potrebbe essere la stessa che ha colpito a Porciano. Gli abitanti, infatti, temono che ci sia qualche componente locale. I furti commessi a poca distanza gli uni dagli altri in assenza dei proprietari fanno sospettare che ci siano appostamenti su obiettivi già studiati prima di colpire e dei quali si conoscono i movimenti. . Intanto i cittadini chiedono maggiore sicurezza e più controlli. I carabinieri, intanto, stanno valutando le telecamere di videosorveglianza della zona.