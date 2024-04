Martedì 23 Aprile 2024, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 12:05

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un uomo operante sul territorio della provincia di Frosinone, indiziato a vario titolo dei delitti di usura ed estorsione. Si tratta di un 73enne di Strangolagalli.

Le indagini di polizia giudiziaria, eseguite dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino, agli ordini del tenente colonnello Francesco Papale, e supportate dalle risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione, controllo e pedinamento, nonché di indagini bancarie, hanno consentito di individuare le vittime che, necessitando di pronta liquidità, avrebbero accettato le condizioni imposte per l’elargizione del prestito, con tassi di interesse per oltre il 126%, notevolmente superiori al tasso effettivo globale medio fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sulla base delle ipotesi investigative, il soggetto colpito dal provvedimento giudiziario avrebbe operato come erogatore di somme di denaro per una platea di vittime che si impegnavano, in perpetuo, a corrispondere mensilmente somme a solo titolo di interessi, fino alla restituzione, in un’unica soluzione, dell’intero capitale ricevuto in prestito. In tale contesto, allorquando gli usurati non riuscivano in tempo a rispettare le scadenze mensili delle rate di denaro, il soggetto ne avrebbe ottenuto la riscossione esercitando minacce e pressioni sulle vittime, lasciando intendere che nella riscossione fossero coinvolte terze temibili persone.

Con il medesimo provvedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, Massimo Lo Mastro, ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, di circa € 12.000,00.