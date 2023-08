Serie D, niente derby: Sora e Cassino inserite in due gironi diversi

Un po' a sorpresa Sora e Cassino non sono stati inseriti nello stesso girone di Serie D, ma in due raggruppamenti diversi. Il Sora nel girone F, quello abruzzese, marchigiano, molisano con squadre dal grande blasone, come del resto i bianconeri: L'Aquila, Chieti, Sambenedettese, Campobasso e Riccione, oltre alle laziali Roma City, Tivoli e Real Monterotondo Scalo. Il Cassino, invece, è stato inserito nel solito girone G con squadre laziali, sarde e campane (tra le altre Nocerina, Ischia, Cavese e Trastevere. Esaudite le richieste del presidente del Sora Giovanni Palma, che ha premuto per il girone F. Salta così il derby che mancava da ben 31 anni.