Domenica 11 Giugno 2023, 06:58

IL MITO DI DE ROSSI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacomo Faticanti, orgoglio di Sora e di tutta la Ciociaria, oggi difenderà i colori dell'Italia nella finale del campionato mondiale under 20 contro i pari età dell'Uruguay in programma a La Plata in Argentina, con fischio d'inizio alle ore 23.Il centrocampista nato a Sora il 31 luglio 2004, capitano della nazionale giovanile azzurra e della Roma Primavera, con cui quest'anno ha alzato il trofeo della Coppa Italia, è una delle speranze del calcio italiano insieme ai suoi compagni di squadra, la maggior parte dei quali all'estero sarebbero già titolari nei massimi campionati, mentre nella nostra Serie A faticano a trovare spazio nonostante i buoni risultati. A testimoniare ciò proprio il cammino dell'Italia in questo Mondiale under 20, in cui gli azzurrini hanno iniziato battendo a sorpresa il Brasile 3-2 e poi hanno continuato a sbalordire fino ad arrivare alla finalissima contro l'Uruguay, superando 2-1 la Corea del Sud in semifinale e suscitando l'interesse di tutta la nazione. Faticanti, cresciuto nel vivaio del Frosinone e poi passato al settore giovanile della Roma a soli 14 anni (seguito nella capitale da tutta la famiglia, che lo ha sempre sostenuto fortemente) è più di una promessa ed ha già esordito con la maglia giallorossa in Europa League, con Mourinho che lo ha mandato in campo nel match contro l'HJK Helsinki il 27 ottobre 2022, ma non ha ancora esordito in Serie A seppure sia stato già convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per uno stage della nazionale maggiore, cosa per cui è stato premiato dal Sora Calcio e dall'amministrazione comunale della città volsca.Centrocampista che abbina quantità a qualità, si ispira al suo idolo Daniele De Rossi, dal quale riceve anche consigli prima delle partite, come svelato in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport: «Abbiamo un bel rapporto, ci scriviamo spesso, mi dà consigli di campo, so che guarda tutte le mie partite e qualche volta ci capita di analizzarle».Il mister dell'under 20 Carmine Nunziata ne ha fatto il perno centrale della squadra, continuando il lavoro svolto precedentemente in tutte le selezioni giovanili azzurre, di cui Giacomo è stato sempre il capitano, grazie anche alle sue caratteristiche caratteriali.«La calma è uno dei miei punti di forza, anche quando le cose vanno male resto sempre lucido e sereno. È un atteggiamento che mi viene naturale, perché vado in campo soprattutto per divertirmi. Penso che sto andando a fare la cosa che più mi piace, ed è un divertimento che spero di trasmettere anche a chi mi guarda», le parole di Faticanti, che oggi insieme ai suoi compagni cercherà di regalare all'Italia una gioia dopo che siamo rimasti spettatori degli ultimi due campionati mondiali.Beniamino Cobellis© RIPRODUZIONE RISERVATA