Sora vince 2-0 a Gaeta davanti a 600 tifosi ed è già promossa in Serie D: è record nazionale di vittorie

Il Sora calcio è in serie D. La compagine del presidente Giovanni Palma vincendo oggi 2-0 a Gaeta infatti a nove giornate dal termine del campionato regionale di Eccellenza, girone B non è più raggiungibile per nessuno. Una cammino trionfale per i ragazzi di mister Alessio Ciardi che dopo aver perso la gara di esordio ad Itri hanno inanellato ben 24 successi di fila. Oltre alla D il Sora ha eguagliato il record di 24 vittorie consecutive nell'Eccellenza italiana che apparteneva ai calabresi della Villese. Nella gara odierna decisiva una doppietta di Claudio Corsetti a fine gara è esplosa la festa per i 600 sorani in trasferta e nella città. Al seguito della squadra anche il sindaco Luca Di Stefano che si è complementato con società staff tecnico, giocatori e tifosi. Ritorno in D dopo ben otto anni.