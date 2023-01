Lunedì 16 Gennaio 2023, 09:25



Il Cassino si riscatta prontamente e conquista il primo successo del 2023. Gli azzurri vincono di misura sul difficile terreno di gioco di Tivoli. Contro i tiburtini decide la rete firmata da Christian Ingretolli, giunto alla decima marcatura in campionato. Il tecnico Carcione nel pacchetto arretrato deve rinunciare a Cocorocchio. In avanti insieme a Tribelli e Ingretolli c'è spazio per il giovane Bianchi, classe 2005.

L'avvio è di marca tiburtina, con Falilò che costruisce una buona opportunità ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa. Poco dopo ci prova Mastropietro dal limite, ma il tiro si spegne sul fondo. Alla prima vera opportunità il Cassino passa in vantaggio, Tribelli dalla destra serve un assist d'oro per Ingretolli che da posizione ravvicinata schiaccia di testa e infila la palla in rete. Dunque azzurri avanti al minuto 13. La Tivoli non si scoraggia e con De Marco va vicina al pareggio, il tiro del giocatore romano viene respinto da un grande intervento di Campisi. Successivamente sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto dallo stesso De Marco, è Fall di testa a cercare la via del pari ma senza inquadrare lo specchio della porta. Poco prima dell'intervallo il Cassino ha una ghiotta opportunità per raddoppiare, lancio lungo di Mazzaroppi per Ingretolli che colpisce bene di testa con palla indirizzata all'angolino alla destra di Trovato che però si supera e nega lo 0-2.

Nella ripresa il Cassino tiene bene il campo e difende la rete di vantaggio. La Tivoli però ha una grande chance con Fall che lascia partire una conclusione destinata a insaccarsi sotto l'incrocio, ma trova un eccellente intervento di Campisi, che salva il risultato ed è autore della sua migliore prestazione da quando è arrivato in maglia azzurra. Il Cassino resiste e porta a casa un successo esterno davvero prezioso. Gli azzurri si confermano al quarto posto in classifica salendo a quota 31 e facendo altri tre passi importanti verso la salvezza diretta. Nel prossimo turno la squadra allenata da Imperio Carcione ospiterà i sardi dell'Arzachena. La squadra azzurra ha dimostrato che la sconfitta casalinga con il Pomezia è stato solo un episodio e con grande maturità è andata a centrare una vittoria su un campo decisamente ostico com'è l'Olindo Galli un po' per tutte le squadre che vanno a giocarci.

E domenica prossima contro la formazione sarda gli azzurri proveranno a conquistare la prima gioia casalinga del 2023.