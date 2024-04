Incidente a Pasquetta: sale sul tetto per raccogliere il pallone e precipita, grave un ragazzo

Un volo di circa 8 metri poi lo schianto al suolo. Grave incidente oggi, 1 aprile, intorno all'ora di pranzo a Broccostella dove un ragazzo di Arpino è precipitato dalla copertura di una struttura sulla quale si era arrampicato per raccogliere un pallone. L'impatto al suolo è stato molto violento. Un gruppo di amici stava giocando per Pasquetta, quando il pallone è finito su quella struttura, il ragazzo è andato a recuperarlo ed è caduto. Sono intervenuti Carabinieri e personale dell'Ares 118. Si sta valutando il trasferimento in eliambulanza in un nosocomio della capitale.

