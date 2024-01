Cade dal tetto mentre ripara un filo: 45enne in gravi condizioni

Un uomo di 45 anni, G.D.G. di Teramo, è caduto dal tetto facendo un volo di oltre 10 metri. L’incidente è avvenuto ieri sera, verso le 19, nella frazione di Piancarani di Campli. Il 45enne, stando a quanto si apprende, era a cena dal cugino, una cosa che faceva spesso la domenica sera. Poi, per cause ancora in fase di accertamento, ma a quanto trapela, avrebbe preso una scala per riparare un filo elettrico. Poi il 45enne ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. Ad allertare i soccorsi sono stati gli stessi parenti. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Sant’Omero. L’uomo, una volta stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al Mazzini di Teramo e ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sembrerebbero gravissime. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA