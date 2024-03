Colpo di sonno e schianto contro il muro, grave un ragazzo di Monte San Giovanni Campano

Un colpo di sonno e lo schianto frontale al muro. Grave incidente questa mattina - domenica 3 marzo - all’alba a Monte San Giovanni Campano, in località Porrino. Un ragazzo di vent’anni di Sora si è schiantato con la sua utilitaria contro il muro di contenimento che costeggia la strada principale. Aveva da poco lasciato la fidanzata e stava tornando a casa quando è avvenuto l’incidente in prossimità di un incrocio. Fortunatamente in quel momento nessun altro veicolo transitava lungo la strada. L’impatto è stato molto violento tanto che un residente è uscito per vedere cosa fosse accaduto. Alla vista della Hyundai rossa schiantata contro il muro, l’airbag aperto ed il giovane conducente incosciente, ha chiamato immediatamente il 118 ed vigili del fuoco perché dall’abitacolo usciva del fumo. Il giovane era privo di sensi e quando sono arrivati i sanitari a bordo di un’ambulanza e dell’automedica la situazione sembrava davvero drammatica. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora dove sono stati eseguiti gli esami diagnostici che hanno riscontrato diversi traumi e fratture su tutto il corpo. Si trova attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Sora.

