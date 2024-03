Incidente in via Due Ponti, grave giovane scooterista di 26 anni: si cercano testimoni

I familiari di un giovane di 26 anni stanno cercando testimoni di un incidente avvenuto domenica 17 marzo verso le 10.40 a Roma in via Due Ponti all'altezza del numero civico 115, nel pressi del centro sportivo Flaminia. Il giovane stava percorrendo in sella a uno scooter via Due Ponti in direzione di via Flaminia.

Non si conoscono le cause dell'incidente: ora il giovane è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli.

Chi può essere d'aiuto per ricostruire la dinamica dell'incidente è pregato di scrivere a

incidenteviadueponti@gmail.com