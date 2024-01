Trevi, cade da 7 metri di altezza mentre installa pannelli fotovoltaici. Grave, ma non in pericolo di vita, un operaio di 20 anni

TREVI Incidente sul lavoro nella mattina di giovedì a Trevi, in provincia di Perugia. Per cause in fase di accertamento un operaio 20enne di origini straniere è caduto da un’altezza di 7 metri mentre stava operando, per conto della ditta per la quale lavora, per l’installazione di pannelli solari in un’azienda di Trevi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Gli operatori del 1154 sono arrivati dal distaccamento di Foligno per quello che tecnicamente è definito soccorso a persona” in supporto al 118. Il ferito, si apprende da fonti dei vigili dle fuoco “stava facendo lavorazioni sul tetto di un capannone industriale e sembra essere scivolato da un lucernaio cadendo da un altezza di circa 7 metri. È stato affidato alle cure del personale medico.

IL BOLLETTINO

Nelle fasi successive l’incidente sul lavoro la Asl 2 ha diffuso il bollettino medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Foligno, dove il 20enne è stato ricoverato, diretto dal dottor Giuseppe Calabrò: “In seguito a trauma da caduta da altezza, l'uomo ha riportato fratture multiple del massiccio facciale e del bacino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prognosi è riservata ma non a rischio vita”.