Alvito, Paola Spalvieri morta nel dirupo in piazza, indagini chiuse: indagati sindaco e responsabile ufficio tecnico

Per la morte di Paola Spalvieri, 56 anni, di Roma, avvenuta nell'agosto del 2022 nel dirupo di piazza Della Vittoria ad Alvito, ci sono due indagati: si tratta del sindaco Martini e del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune. La procura di Cassino, nella persona del sostituto procuratore Alfredo Mattei, ha chiuso le indagini e contestato ai due indagati il reato di omicidio colposo (si tratta, ovviamente di una presunta responsabilità per la funzione svolta, la sindaca quale legale rappresentante dell'Ente e il funzionario quale responsabile dell'aere tecnica). In pratica la procura, a seguito delle indagini svolte dai carabinieri di Sora e Alvito, ritiene che ci sia stata una omessa custodia dei luoghi pubblici, in quanto i cancelli che delimitavano l'area erano chiusi, ma non serrati a chiave. Ora i due indagati, assistiti dall'avvocato Nicola Ottaviani, saranno ascoltati per offrire al pm e alla polizia giudiziaria la propria versione dei fatti. La tragedia, come si ricorderà, risale al 10 agosto dello scorso anno.

La donna residente a Roma ma originaria della Valle di Comino, aveva atteso la fine di un temporale estivo ed era uscita di casa comunicando ai suoi familiari - il marito e la figlia arrivati insieme a lei due giorni prima per trascorrere le vacanze nel paese d'origine - che voleva raccogliere le cosiddette monete del Papa, erbe aromatiche ma anche decorative con i fiori simile ad ostie.

Di lei si persero le tracce fino al ritrovamento nelle ore successiva nel dirupo di oltre 30 metri. Ora, dopo 13 mesi, la chiusura della indagini e le contestazioni della procura.