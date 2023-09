Bibliotheca Alvitana, domani l'evento con gli autori

Al Castello di Alvito Bibliotheca Alvitana. sabato 2 settembre 2023, da alcuni anni ormai il Centro studi Mario Equicola, situato nel Peschio di Alvito, in collaborazione con la casa editrice Arbor Sapientiae di Roma, sta cercando di promuovere il territorio della Valle di Comino attraverso un programma editoriale che dà voce ad autori che in questa terra vivono e coltivano il loro pensiero. Ciascuno con competenze nel campo di specifico interesse, ma tutti accomunati dal desiderio di approfondimento e di condivisione del proprio lavoro intellettuale. Con questo spirito nel pomeriggio di domani, sabato 2 settembre 2023, si terrà al Castello di Alvito l’evento Bibliotheca Alvitana che, attraverso la partecipazione diretta degli autori, cercherà di promuovere e far conoscere al pubblico quanto prodotto fino a questo momento e i nuovi progetti di ricerca che si stanno attivando con l’appoggio di alcuni studiosi locali e non solo. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Luciana Martini. Introduce i lavori Laurentino Garcia y Garcia (con menzione speciale per Corrado Santoro)

Intervengono: Luciano Santoro, Ricerche storiche tra S.Urbano e il Castello di Alvito Giacomo Tutinelli, Visocchi, un’insigne famiglia di Atina Rosanna Tempesta, Scuole e medici a San Donato Mario Andrea Sarasso, De Manageribus Vincenzo Brusca, Suggestioni alvitane Pietro Salvucci, Quadrilogia filosofica Maria Antonietta Cedrone, Robert le petit parisien.

Una famiglia di Gallinaro immigrata in Francia Ferdinando Marfella, Il viaggio di Mario Equicola in Provenza.