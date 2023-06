Venerdì 23 Giugno 2023, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 10:01

Si sono iscritti alla scuola serale dell'Istituto comprensivo "Antonio Sebastiani" di Minturno per prendere il diploma di terza media. E ieri hanno discusso la loro tesina dinanzi alla commissione d'esami. Lo fanno in tanti. Ma loro sono due studenti speciali, intanto sono marito e moglie e poi in due fanno 159 anni.

Rosino Tata ne ha 82 due, Serafina Rosati 77. Sono originari di Alvito, in provincia di Frosinone (dove si sono sposati nel 1964 ed hanno avuto due figli, Paola e Roberto), e. dopo un breve periodo a Caorso in provincia di Piacenza, trapiantati definitivamente a Scauri verso la fine degli anni Settanta. Ora vivono a Marina di Minturno. Lui è un ex operaio che poi ha messo su un'avviata impresa edile con sede a Scauri e lei una casalinga con una gran voglia di viaggiare e di scrivere un libro. Sono stati accontentati anche in questo. Con il generoso ausilio della loro insegnante che li ha seguiti nel percorso di scuola serale, Concetta Tucciarone, autrice della prefazione del volumetto "Sono 60 anni che andiamo mano nella mano" che in copertina ritrae i due coniugi sorridenti. «Vogliamo condividere scrivono rivolti a figli e nipoti con voi la "chiave" della nostra felicità, quella che noi chiamiano la passione di vivere. Abbiamo sempre vissuto con passione e rigore: servono per cucinare una semplice frittata di patate e per diventare ingegnere, professore, manager».

«Ho avuto il privilegio scrive nella prefazione la professoressa Tucciarone - di assistere ad una storia di determinazione, che ha profondamente toccato il mio cuore. Quando il signor Rosino e la signora Serafina si sono iscritti nella mia scuola serale, portavano con loro un bagaglio di esperienze di vita straordinario. I loro sguardi rivelavano le rughe colpite dal tempo e le profondità dei loro occhi raccontavano storie di sfide superate e di sogni rimandati. Eppure non avevano mai perso la speranza e la volontà di realizzare il loro desiderio di ottenere il diploma di terza media».

Dopo aver superato la prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, ieri mattina i due studenti speciali hanno discusso le loro tesine: quella di Rosino sulla impresa edile e quella di Serafina sulle sue esperienze di vita. Un esame superato a pieni voti. Seduti nello stesso banco, Rosino e Serafina si sono sottoposti all'esame conclusivo, festeggiati poi dai figli, dai quattro nipoti, dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprsnivo "Sebastiani", Daniela Caianiello, dall'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Minturno, Rita Alicandro, e dal presidente della commissione consiliare cultura Matteo Marcaccio.

«Siete un esempio per tanti studenti e cittadini ha sottolineato l'assessore Rita Alicandro, consegnando ai due coniugi studenti un calendario - La vostra è una preziosa testimonianza nel riportare il valore dello studio e della scuola».

Serafina ha poi ringraziato, anche a nome del marito, la professoressa Tucciarone, «una seconda mamma per tutti gli studenti», per averli guidati in questo percorso di scuola serale e averla aiutata «a scrivere il libro che mi ha reso la donna più felice del mondo. Ora resterò sempre - ha concluso - nel mondo dei sogni».