Omicidio Bricca, la notizia degli arresti infiamma i social. Lo zio di Thomas: «Buona galera»

Lorenzo Sabellico, zio materno di Thomas, rompe gli indugi per primo sui social e posta una foto degli indagati con la scritta: «Buona Galera Boss».

L’operazione dei carabinieri di questa mattina in diverse contrade della città, con tanto di elicottero, ha destato molta curiosità fin dalle prime ore del mattino. Le zone interessate hanno fatto capire fin da subito che potesse trattarsi di qualcosa legato alle indagini per l’omicidio di Thomas Bricca.

Poco dopo i primi articoli di giornale usciti sul web che annunciano la conferenza stampa in Procura fissata alle 10,30 ha dato il via ad un mare di commenti sui social , tra cui, forse il primo, quello dello zio materno del giovane ucciso ormai sei mesi fa ad Alatri in pieno centro, Lorenzo Sabellico che non attende la conferenza per commentare la notizia che tutti aspettavano da mesi.

«Speriamo bene e che giustizia sia fatta» è un commento. «Era ora», scrive un altro.

Parole simili anche da altri componenti della famiglia vicini a mamma Federica che, come sempre in questi mesi, rimane chiusa nel suo dolore in attesa che sia fatta giustizia e oggi potrebbe essere arrivato quel giorno.

Sui vari gruppi social della città di Alatri è un susseguirsi di post e commenti, come se la città, che sembrava essersi arresa alla mancanza di notizie sulle indagini, improvvisamente si fosse destata. Del resto la vicinanza alla famiglia in questi mesi non è mai mancata, con l’adesione sempre consistente a ogni tipo di manifestazione in memoria di Thomas o di protesta verso quello che sembrava essere uno stallo sulle indagini.