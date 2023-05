«Giustizia per Thomas», iniziata la fiaccolata: grande partecipazione ad Alatri

Grande partecipazione alla fiaccolata per ricordare Thomas Bricca, ucciso a colpi di pistola la sera del 30 gennaio. In tantissimi sono scesi in piazza ad Alatri per chiedere giustizia e unirsi al dolore dei familiari che attendono ormai da troppo tempo di conoscere i responsabili dell’efferato delitto. Fiamme accese per non dimenticare, per illuminare simbolicamente le coscienze affinché il senso civico, la legalità prevalgano sulla violenza e per sollecitare la ricerca della verità, assicurando alla giustizia i colpevoli dell’uccisione di un ragazzo di 19 anni.