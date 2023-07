Roberto e Mattia Toson, chi sono padre e figlio arrestati per l'omicidio di Thomas Bricca

Uno alla guida dello scooter, un altro dietro pronto a sparare. Poi il ritorno alla festa degli Spada, probabilmente per crearsi un alibi. C'erano Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, la sera del 30 gennaio al "Girone", sullo scooter arrivato nell'ex campo di basket e dal quale sono stati esplosi i colpi di pistola.

Roberto e Mattia Toson, chi sono

Roberto Toson, 47 anni, è stato fra l’altro un agente di polizia penitenziaria.

Ruolo dal quale è stato licenziato dopo essere stato prima riformato, quindi distaccato come amministrativo. E' descritto come un violento ed era sottoposto già alla misura della sorveglianza speciale. Tra le sue disavventure con la giustizia anche delle aggressioni. Contro la madre di Roberto e dell'altro figlio avrebbe più volte usato le manieri forti.

Mattia, 22 anni compiuti proprio la sera dell'omicidio, non ha un'occupazione ufficiale ma è abituato a fare una vita al di sopra delle righe e una grande passione per le armi, come emerge dal suo profilo pubblico su faceboo. Insieme al fratello si presentò in caserma dai carabinieri, due giorni dopo l'omicidio, dicendo: «Non c'entriamo».