Alatri, tensioni tra giovani dopo l'omicidio di Thomas: intervengono carabinieri e polizia

I carabinieri di Alatri stanno identificando i due gruppi di giovani che nella serata di ieri sono venuti alle mani nella zona del Girone, la stessa dove il 30 gennaio scorso lo studente di 19 anni Thomas Bricca è stato raggiunto da uno dei colpi di pistola sparati contro il gruppo con il quale stava chiacchierando, rimanendo ucciso La rissa di sabato sera si è scatenata in via Liberio nonostante la presenza di decine di passanti. Sono stati loro a dare l'allarme alle forze dell'ordine. In pochi minuti sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del nucleo Radiomobile cittadino. Ma proprio all'arrivo dei militari, i giovani si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Attraverso le immagini delle telecamere che sono nella zona ora si cercherà di identificare chi ha partecipato alla rissa. E risalire alle cause che l'hanno scatenata.