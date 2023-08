Thomas Bricca, Roberto e Mattia Toson restano in carcere. Il riesame ha respinto il ricorso

Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri il 30 gennaio scorso. I due restano in carcere, a Civitavecchia, dove sono detenuti dal 18 luglio quando i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura di Frosinone ed emessa dal giudice delle indagini preliminari.

E' possibile che adesso i difensori dei due indagati presentino ricorso in Cassazione. Gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia hanno sostenuto che non c'erano esigenze cautelari e gli indizi in alcuni casi erano contraddittori, ma l'impianto accusatorio finora ha retto.