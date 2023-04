Maltempo, rinviata la fiaccolata di protesta a tre mesi dalla morte di Thomas Bricca

Era tutto pronto, ma il maltempo ha fatto saltare la manifestazione. Non ci sarà la fiaccolata per protesta sui ritardi delle indagini ad Alatri. Lo ha comunicato Lorenzo Sabellico, zio di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso tre mesi fa. «Se necessario chiederemo l’intervento della Procura Generale» aveva scritto sui social Lorenzo Sabellico, zio materno della vittima e ideatore della marcia di oggi, chiamando a raccolta concittadini, forze politiche e amministratori per protestare contro la lentezza delle indagini che, dopo tre mesi, non hanno ancora assicurato alla giustizia il o i colpevoli dell’assassinio di un giovane di 19 anni.