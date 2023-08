Superbonus 110, che fine farà? Le novità del 2024 (e perché per Meloni è una truffa ai danni dello Stato)

«La più grande truffa ai danni dello Stato». Sul Superbonus al 110%, Giorgia Meloni non è andata molto per il sottile. Preoccupata dalla tenuta dei conti pubblici in vista della Manovra, la premier è infatti tornata ad attaccare il maxi-sconto edilizio che - secondo alcune stime che circolano tra Mef e palazzo Chigi - costa ancora 3,5 miliardi di euro al mese. Una cifra monstre per un sostegno che dal momento della sua introduzione durante il governo Conte II ha peraltro causato anche 74 miliardi di euro di mancato gettito. Più almeno «12 miliardi di irregolarità» riscontrate dall'Agenzia delle Entrate. Risorse che sarebbero state preziose per la redazione della legge di Bilancio e che, in ogni caso, lo saranno il prossimo anno se il governo dovesse riuscire a liberarle.