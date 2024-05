Domenica 12 Maggio 2024, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 11:45

«Ciao follower. Se state vedendo questo video vuol dire che sono morta, in pace». Kimberley Nix era una dottoressa specializzanda. Aveva 31 anni. Dal 2021 aveva iniziato a raccontare la sua vita sui social. Aveva un sarcoma, parola dietro a cui si nasconde la definizione i un gruppo di tumori rari. E per tre anni ne ha parlato senza veli. Fino al suo ultimo video su TikTok, pubblicato in questi giorni.

Kimberly Nix, chi era

Ultimo video che ha raggiunto 6 milioni di visualizzazioni. Specializzanda in medicina interna, aveva ricevuto la diagnosi di sarcoma nel 2021. Nei video pubblicati da allora sottolinea che il suo intento era parlare della sua esperienza, senza fornire nessun consiglio medico.

L'ultimo video

Nell’ultimo video compare mentre si trucca. Ripercorre tutti gli anni passati dalla diagnosi ai suoi ultimi momenti. «Sono una dottoressa specializzanda in medicina interna, ho avuto una vita bellissima e ne sono così orgogliosa. Chi mi conosce sa che amo i miei animali domestici, mio marito e il trucco. Anche se non nell’ordine in cui gli ho menzionati».

Poi la commozione mentre parla del marito. Infine il commiato, un saluto a tutti, con un sorriso: «Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. E questo comunque è il mio look finito. Good bye!».