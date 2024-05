Pagelle ascolti tv, top e flop di sabato 11 maggio: l'Eurovision stravince, la Ruota della Fortuna convince, l'Eredità ancora leader

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di giovedì 9 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori partite, film e fiction. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani?

L'Eurovision stravince

Stravince la sfida degli ascolti tv di ieri la finale dell'Eurovision Song Contest, in onda su Rai1: lo show - che ha regalato la vittoria alla Svizzera con Nemo, settima la nostra Angelina Mango - ha raccolto una media di 5 milioni 341mila telespettatori pari al 35.96% di share (4 milioni 96mila con il 24.75% per l'anteprima).

I film

Su Canale 5 il film I cassamortari si è dovuto accontentare di 1 milione 500mila telespettatori con il 9%.

Sul Nove Accordi & Disaccordi ha fatto registrare 436mila con il 2.6%. In access prime time, su Canale 5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 2 milioni 777mila spettatori pari al 15.91% di share. Su Italia1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine ha avuto 1 milione 7mila spettatori con il 5.91%. Su Rai3 CheSarà… è stato scelto da 738mila con il 4.34%. Su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 663mila con il 4.08% nella prima parte e 671mila con il 3.8% nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 527mila con il 3%.

L'Eredita e la Ruota della Fortuna

Nel preserale L'Eredità Weekend ha giocato con 2 milioni 101mila spettatori pari al 21.4% nella Sfida dei 7, saliti a 2 milioni 945mila con il 24.4% nel gioco finale. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 2 milioni 579mila spettatori con il 22.65%. Nel complesso, vittoria per le reti Rai in prima serata con una media di 7 milioni 428mila telespettatori pari al 42.43% di share (a fronte dei 5 milioni 717mila con il 32.65% di Mediaset), in seconda serata con il 48.22% (rispetto al 28.46% della concorrenza) e nelle 24 ore con il 39.17% (Mediaset al 35.3%).