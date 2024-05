Eredità e successione, cosa potrebbe cambiare sul metodo di tassazione

È arrivato il nuovo capitolo della riforma fiscale del governo, con un decreto legislativo che riguarda donazioni, imposta di successione, eredità e trust. L'esecutivo prova a semplificare il pagamento di diverse tasse e in alcuni casi c'è chi potrebbe pagare di meno.

Le aliquote, però, per ora non cambiano. Il decreto introdurrà un sistema di autoliquidazione per l’imposta di successione e applicherà l’imposta anche alle distribuzioni da trust, con nuove regole di territorialità. Come detto, una razionalizzazione delle norme esistenti. Alcuni, però, potrebbero pagare di meno. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

