Moto Gp: dove vedere il Gp di Francia, orario e la griglia di partenza a Le Mans

Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte con tutti i tifosi che aspettano solo di vedere il Gp di Francia a Le Mans. Sul circuito, partirà in prima posizione Jorge Martin che ha conquistato una nuova pole position. Alle sue spalle c' Francesco Bagnaia che ha deluso nelle scorse gare tranne che a Jerez, dove ha tagliato il traguardo per primo. Terzo posto, invece, per Maverick Viñales che in classifica generale segue quinto dopo la Gara Sprint di ieri. Il più veloce è stato sempre Jorge Martin che ha così allungato su Bastianini.

