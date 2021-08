Prysmian investe su ampliamento capacità Nord America

Lunedì 23 Agosto 2021, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 15:53

Prysmian Group annuncia un'investimento di 85 milioni di dollari in miglioramenti di macchinari e tecnologia negli stabilimenti del Nord America, consentendo all'azienda di soddisfare le crescenti esigenze produttive dei clienti telecom.

La maggior parte di questi investimenti - segnala la società - coinvolgeranno lo stabilimento di Claremont, North Carolina per espandere la produzione di prodotti ottici. Inoltre, si prevede che la struttura porterà a 620 il numero dei propri dipendenti nei prossimi 18 mesi, aprendo fino a 70 nuovi posti di lavoro.

Il Gruppo ha quattro siti produttivi per prodotti per telecomunicazioni in Nord America, fra cui l'innovativo centro Ricerca e Sviluppo di Claremont.

"Prysmian Group si impegna a sostenere la crescita necessaria per espandere l'accesso alla banda larga ad alta velocità in Nord America", ha dichiarato Andrea Pirondini, amministratore delegato di Prysmian Group Nord America, spiegando che gli gli investimenti nella rete saranno favoriti anche dal Fondo per le Opportunità Digitali Rurali degli Stati Uniti e dal Fondo Canadese Universale.

"Prysmian Group in Nord America continua a sperimentare una forte domanda di fibra ottica nel settore delle telecomunicazioni - sottolinea il manager - ed è orgoglioso di svolgere un ruolo di primo piano come fattore abilitante della trasformazione digitale in tutto il Paese. Con questi investimenti, possiamo continuare a soddisfare le esigenze dei clienti a supporto dello sviluppo del 5G negli Stati Uniti e in Canada".

"Il Nord America è un mercato strategico per il nostro Gruppo e gli investimenti sono inseriti in un piano globale per aumentare la nostra capacità di supportare la trasformazione digitale con prodotti innovativi, passando attraverso lo sviluppo di nuove reti di telecomunicazioni ottiche a banda ultra-larga", ha aggiunto Philippe Vanhille, EVP Telecom BU di Prysmian Group