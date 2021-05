Prysmian entra nel mercato della casa intelligente: tecnologia per la sicurezza degli impianti elettrici domestici

Prysmian Group, azienda che produce sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, entra nel mercato della “casa intelligente” con la tecnologia di Pry-cam home per gestire e aumentare la sicurezza attiva degli impianti elettrici domestici. Il lancio pilota è stato completato in Olanda, in collaborazione con Sonepar e Pry-cam home è adesso in vendita presso i rivenditori della catena Technische Unie. Sarà presto disponibile sui principali mercati europei e successivamente nel resto del mondo.

Pry-cam home, si legge in una nota, è progettato per aiutare gli elettricisti nell’esecuzione delle prove strumentali prescritte per legge durante il collaudo, la manutenzione e i controlli periodici di un impianto elettrico. Permette inoltre agli utenti domestici di monitorare l’efficienza dell’impianto della loro abitazione e di migliorarne attivamente la sicurezza. E’ una soluzione nata da anni di esperienza nel settore del monitoraggio dei sistemi elettrici di Alta e Media Tensione, e trasferiti al mercato della Bassa Tensione per applicazioni residenziali.

“Grazie alla stretta collaborazione fra Technische Unie, azienda del gruppo Sonepar, e Draka, marchio commerciale di Prysmian Group in Olanda, abbiamo colto l’opportunità di introdurre Pry-cam home sul mercato olandese. Crediamo profondamente in questo innovativo strumento di monitoraggio degli impianti elettrici domestici, molto facile da utilizzare sia da parte degli elettricisti, sia da parte degli utenti domestici”, ha dichiarato Bas Schröder, Sales Director Technische Unie The Netherlands. “Insieme dimostreremo il grande valore di Pry-cam homee ci aspettiamo che in un futuro prossimo questa soluzione diventerà parte integrante di tutti gli impianti elettrici. Perché la sicurezza è importante per noi tutti”, ha aggiunto.

“Pry-cam home segna l’ingresso di Prysmian Group in una nicchia del mercato consumer. E’ la tessera che completa il mosaico della nostra offerta di prodotti per il mercato della Bassa Tensione”, afferma Francesco Fanciulli, Energy Business Executive VP, Prysmian Group. “Con Pry-cam home ci facciamo promotori di una crescente consapevolezza energetica e di un uso sempre più sostenibile dell’energia all’interno delle nostre case”

Più dell’80% degli incendi domestici sono causati da guasti dell’impianto elettrico, componente non visibile in un’abitazione e, per ciò, raramente considerato soggetto a usura e invecchiamento. La manutenzione è spesso limitata, se non nulla oppure effettuata solo a seguito di un guasto. La necessità di monitorare la sicurezza e l’efficienza di un impianto elettrico domestico è, pertanto, reale è la soluzione ideale e il complemento perfetto per un’eccellente gamma di prodotto per l’industria delle costruzioni.

Sviluppata da Prysmian Electronics, la divisione del Gruppo interamente dedicata alle soluzioni di monitoraggio per i sistemi elettrici, è una soluzione facile da installare, da gestire e da utilizzare che fornisce una grande quantità di informazioni in un formato comprensibile, oltre a dati in tempo reale che consentono, allo stesso tempo, di supportare gli elettricisti nel proprio lavoro e di migliorare la sicurezza e l’efficienza elettrica degli impianti per gli utenti domestici.

Ultimo aggiornamento: 16:21

