Prysmian, commessa da 92 milioni di euro da Petrobras

Martedì 20 Luglio 2021, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 16:18

Prysmian, società quotata in Borsa a Milano e attiva nel settore dei sistemi dei cavi per energia e telecomunicazioni, ha siglato un contratto con Petrobras per la fornitura di un totale di 350 km di umbilical elettro-idraulici di ultima generazione per operazioni a elevata profondità e servizi specializzati di logistica e operazioni offshore. La fornitura ha un valore di circa 92 milioni di euro e i prodotti saranno progettati, prodotti, collaudati e consegnati nel periodo 2022-2025.

"L'accordo rappresenta un nuovo passo in avanti nello sviluppo di tecnologie offshore d'avanguardia e sottolinea il ruolo del gruppo come partner ideale per una vera trasformazione digitale dell'elettrificazione a livello globale - ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group - Siamo orgogliosi di poter celebrare un altro successo in una partnership di lungo periodo e ad elevato valore aggiunto come quella con Petrobras, sottolineando la passione e la dedizione che ci hanno permesso di personalizzare le migliori tecnologie del Gruppo per soddisfare gli specifici requisiti operativi di Petrobras".