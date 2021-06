Prysmian, commessa da 900 milioni per la trasmissione di energia lungo i tracciati ferroviari

Soo Green Hvdc Link ha scelto Prysmian come fornitore preferenziale dei sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua per un progetto di trasmissione di energia per via terrestre lungo i tracciati ferroviari esistenti. Concepito come il primo collegamento di una rete di energia pulita nazionale, il progetto interregionale da 2.100 MW connetterà due dei più grandi mercati energetici statunitensi. Collegando Midwest Independent System Operator, che serve l’area centrale degli Stati Uniti, e Pjm Interconnection nell’area orientale, Soo Green fornirà grandi quantità di energia rinnovabile a basso costo a diversi centri urbani, da Chicago alla regione medio-atlantica. Una commessa che ha un valore di 900 milioni di dollari.

Prysmian Group fornirà cavi all'avanguardia ad alta tensione in corrente continua da ±525 kV per trasmettere in modo affidabile ed efficiente energia rinnovabile ad oltre 1,2 milioni di famiglie. La parte relativa ai lavori i civili - attualmente in fase di finalizzazione – verrà eseguita da Jingoli Power e verrà aggiunta al valore totale del contratto. Prysmian sarà responsabile di tutto il contratto "chiavi in mano". Coprendo una distanza di oltre 350 miglia, il progetto richiederà più di 700 miglia di cavi con isolamento in polietilene reticolato da ±525 kV. La produzione dei cavi dovrebbe iniziare nel 2023.

“Come recentemente osservato in Texas e California, gli Stati Uniti devono investire nelle infrastrutture di trasmissione e il modello di installazione interrata integrata al sistema ferroviario di SOO Green rappresenta una soluzione rivoluzionaria replicabile in tutto il paese per costruire una rete di energia pulita” ha dichiarato Trey Ward, ceo di Direct Connect. “Grazie alla partnership con Prysmian Group avremo i cavi migliori per costruire una linea di trasmissione altamente affidabile e resistente alle condizioni climatiche, in grado di fornire alle famiglie e alle aziende statunitensi energia rinnovabile conveniente per i prossimi decenni e rilanciare il settore produttivo del paese”.

Con un fatturato di oltre 10 miliardi, 28.000 dipendenti in oltre 50 paesi e 104 impianti produttivi, a seguito dell’integrazione del produttore di cavi statunitense General Cable Prysmian Group può contare su una presenza consolidata negli Stati Uniti con 23 impianti produttivi, circa 3 miliardi di fatturato e circa 6.000 dipendenti. I cavi saranno prodotti presso lo stabilimento Prysmian di Abbeville (Carolina del Sud), che sarà potenziato per fornire i cavi ad alta tensione necessari per raggiungere l’obiettivo dell’amministrazione Biden: una rete elettrica a zero emissioni entro il 2035.

“Dopo l’assegnazione di progetti iconici come il parco eolico offshore Vineyard e il progetto di potenziamento del sistema di trasmissione elettrica dell’area di Washington DC, la possibilità di fornire i nostri cavi per l’innovativo progetto di Soo Green consolida ulteriormente il ruolo di Prysmian Group come partner di riferimento per il mercato statunitense delle interconnessioni energetiche. A supporto di questa ambizione, potenzieremo lo stabilimento di Abbeville e creeremo nuovi posti di lavoro collegati al settore della produzione di energia pulita negli Stati Uniti” ha sottolineato Valerio Battista, ceo di Prysmian Group.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione le nostre tecnologie e conoscenze all’avanguardia per la realizzazione di un progetto così strategico, grazie anche alle nostre indiscusse capacità Epc-Engineering Procurement Construction”, ha confermato Hakan Ozmen, evp projects bu, Prysmian Group.