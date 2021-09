Prysmian, commessa da 221 milioni di euro per cavo tra Egitto e Arabia Saudita

Giovedì 30 Settembre 2021, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 16:49

Prysmian, società attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata una commessa per un sistema in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua tra la Repubblica Araba d'Egitto e il Regno dell'Arabia Saudita del valore di circa 221 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato a Prysmian Group da Egyptian Electricity Transmission Company e Saudi Electricity Company e faciliterà lo scambio energetico strategico tra i due Paesi.



"Questa commessa rappresenta l'ulteriore conferma del nostro ruolo di principali fornitori e installatori di interconnessioni in cavo Hvdc a livello globale - ha commentato Hakan Ozmen, evp Projects di Prysmian - Desideriamo ringraziare Egyptian Electricity Transmission Company e Saudi Electricity Company per questo progetto in quanto costituisce per noi un'opportunità eccellente per diventare il partner chiave di due dei principali gestori di sistemi di trasmissione e supportare il potenziamento delle infrastrutture delle reti elettriche di questa regione".



La firma del contratto è prevista all'inizio di ottobre 2021. La consegna e il collaudo del progetto sono previsti per il 2024. I cavi con isolamento in carta impregnata in miscela saranno prodotti ad Arco Felice, mentre i cavi sottomarini in fibra ottica saranno realizzati a Nordenham, in Germania. Le attività di installazione offshore saranno effettuate con le navi posacavi del gruppo, adatte alle operazioni di installazione in acque profonde.