Gas, nuovo prezzo da record: fiammata a 315 euro. Futures ad Amsterdam sui massimi

Gas, nuova fiammata: il futures, negli scambi ad Amsterdam, arriva a 315 euro al MWh (+8%), per poi assestarsi su quota 310 euro. Un rialzo vertiginoso sulla peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai Governi. Continua quindi la volata, iniziata con l'annuncio di Mosca che fermerà per 3 giorni, a fine mese, l'approvvigionamento all'Europa tramite il gasdotto Nord Stream 1. L'impennata ha anche portato i prezzi dell'energia in tutto il continente a livelli mai visti prima, contribuendo all'aumento dei costi per tutto, dalla produzione di zinco e alluminio ai fertilizzanti.

Gas, l'Europa corre ai ripari: da Parigi a Berlino, i piani

Calenda: «Fermare campagna elettorale»

«Siamo in emergenza nazionale. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il Governo #Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 mld per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 mld sulle famiglie. Ora». Lo scrive Carlo Calenda su twitter commentando la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas. «Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio».