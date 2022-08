Gas, stoccaggi già vicini all'80% in linea con target UE

Lunedì 22 Agosto 2022, 11:00







(Teleborsa) - L'Italia è già vicina al target di riempimento degli stoccaggi di gas all'80%, in linea con le indicazioni fornite dal piano di emergenza messo a punto dalla UE. "L'obiettivo è arrivare a riempire gli stoccaggi al 90% per inizio inverno", afferma Gaetano Mazzitelli, Executive Vice President Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs SNAM in occasione di un convegno al Meeting di Rimini, aggiungendo "nei prossimi giorni arriveremo all'80%, un livello superiore alla media europea".



A proposito della proposta di fissazione di un tetto al prezzo del gas, il manager ha confermato che è "percorribile nel breve termine, a patto che sia su scala europea" ed ha definito "utile" un piano di razionamento, anche se resta "fondamentale aumentare l'offerta di gas con nuovi investimenti".



A questo proposito - sottolinea Stefano Saglia dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente - occorrerà rivedere il PNIEC, il Piano Nazionale Energia e Clima, ed accelerare l'utilizzo di gas aggiuntivo nell'Adriatico per alimentare i settori energivori, altrimenti a settembre molte imprese non riapriranno ,con effetti drammatici sul PIL.