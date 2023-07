Per Guida esordio da presidente della Ternana nell'assemblea di Lega B

C'è un esordio, nell'assemblea di Lega B convocata per la mattinata di lunedì 31 luglio. Quello di un nuovo presidente, che si aggiunge agli altri massimi dirigenti della serie cadetta. E' Nicola Guida, il cinquantenne fresco neopresidente della Ternana. A una settimana esatta di distanza dal suo insediamento, con la firma dell'atto conclusivo per il passaggio delle quote societarie da Unicusano al suo gruppo, va a Milano, in via Rossellini, a rappresentare il club umbro nella riunione convocata dal presidente Mauro Balata. Con quest'ultimo, tra l'altro, Giuda ha avuto già modo di confrontarsi, per fare anche la sua conoscenza. Nell'assemblea di Milano, la Lega B ha inserito diversi punti all'ordine del giorno da dover affrontare. Si procede, intanto, ad eleggere i nuovi consiglieri che prendono il posto di quelli legati a società (promosse in serie A o retrocesse in Lega Pro) che non fanno più parte della serie cadetta. Poi, si provvede all'elezione del vicepresidente. Oltre a questo, un altro argomento da affrontare tra i massimi dirigenti delle società di serie B riguarda i diritti televisivi per la stagione 2023-2024 e il budget sempre legato alla stagione calcistica in procinto di cominciare.