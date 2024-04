Un nuovo bonus verrà varato e sarà il bonus spesa che offrirà alle famiglie che hanno i requisiti circa mille euro. Novecentoquaranta, per la precisione, che sarebbero un aiuto non indifferente per le famiglie che si trovano in difficoltà. Ecco l'elenco completo di cosa si può comprare e cosa no.

Bonus 100 euro ai dipendenti con figli a gennaio. Maxi sgravi a chi assume, oggi le misure in cdm