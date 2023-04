Mondadori, Marina Berlusconi: «Sono soddisfatta del bilancio»

L’assemblea degli azionisti del gruppo Mondadori ha approvato i conti 2022. Per la presidente Marina Berlusconi si tratta di un bilancio «davvero eccellente, con ricavi e margini in crescita a doppia cifra e il miglior risultato netto di gruppo degli ultimi 15 anni. A questo punto la trasformazione della Mondadori in un'azienda tutta concentrata sui libri si può dire finalmente completata». Il Gruppo ha registrato un utile netto di 52,1 milioni di euro (+18%) e ricavi di 903 milioni (+12%) «ma l'obiettivo, in tempi ragionevolmente brevi, è arrivare al miliardo».

«La nostra priorità era e resta la crescita – ci tiene a sottolineare Marina Berlusconi – Vogliamo continuare a crescere, aumentando la redditività dei nostri business, integrando al meglio le realtà acquisite, ma anche proseguendo con gli investimenti. Non smettiamo neppure per un giorno di guardarci attorno, alla ricerca di opportunità interessanti. Ne abbiamo le risorse e le capacità».